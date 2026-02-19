Haberler

Evinin bahçesinde kaçak kazı yapan şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Hatay'ın Payas ilçesinde, evinin bahçesinde kaçak kazı yaparak 40 metre derinliğinde tünel açan C.K. gözaltına alındı. Tünelde çeşitli kazı malzemeleri ve düzenekler bulundu.

HATAY'ın Payas ilçesinde evinin bahçesinde kaçak kazı yapıp, 40 metre derinliğinde tünel açarak tarihi eser arayan C.K. gözaltına alındı.

Dörtyol Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Payas İlçe Jandarma Komutanlığı görevlilerince kültür ve tabiat eşyalarına yönelik kaçakçılık suçları ile ilgili yapılan saha çalışmaları kapsamında, C.K.'nin evinin bahçesinde kaçak kazı yapıldığı belirlendi. Adrese baskın yapan ekipler, elektrik ve havalandırma düzenekleri kurulu olan 40 metre derinliğinde, 3 metre genişliğinde tünel tespit etti. Olay yerinde yapılan aramada vinç, jeneratör, gaz maskesi, dedektör, tarihi eser arama çubuğu, kazma, kürek, halat, elektrik kablosu ele geçirildi. Gözaltına alınan C.K. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
