Heyelanda hayatını kaybeden 15 yaşındaki çocuk son yolculuğuna uğurlandı

Hatay'da aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen heyelanda hayatını kaybeden 15 yaşındaki Abdulhanan Elmuhammed, son yolculuğuna uğurlandı.

Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Hatay'da dün akşam saatlerinde şiddetli yağış başladı. Kentte caddeler göle dönerken, sel ve heyelan afeti yaşandı. Aşırı yağışların etkili olduğu Antakya ilçesi Hacı Ömer Alpagot Mahallesi'nde yaşanan heyelanda çöken evdeki 4 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan 15 yaşındaki Abdulhanan Elmuhammed yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayda Abdulhanan'ın 10 yaşındaki kardeşi Abdulcelil Çelik Elmuhammed de ağır yaralandı. Elmuhammed, Antakya ilçesi Aşağıoba Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı