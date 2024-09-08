Üye Girişi
Haberler

Hatay'da Geri Göçle Birlikte Kırtasiye Talebi Arttı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Depremin yaralarının sarıldığı Hatay'da geri göçün fazla olması, okul alışverişi yapan vatandaşların da sayılarını arttırdı. Kırtasiyeci Mehmet Çin, şehri geri göçün olduğundan dolayı işlerinin iyi olduğunu söyledi.

Depremin yaralarının sarıldığı Hatay'da geçtiğimiz yıla oranla geri göçün fazla olması okul alışverişi yapan vatandaşların da sayılarını arttırdı. Kırtasiyeci Mehmet Çin, şehri geri göçün olduğundan dolayı işlerinin iyi olduğunu söyledi.

Asrın felaketi sonrası barınacak yaşam alanı sıkıntısı yaşayan afetzede vatandaşlar Hatay'dan göç etmek zorunda kalmışlardı. Afetzede vatandaşlara evlerinin teslim edilmesi ve konteyner sayılarının artmasıyla birlikte kentte tersine göç başlamıştı. Bölgede Hatay Valiliğinin özverili ve koordinasyonlu çalışmaları sonrası eğitim yuvalarının hizmete sokulmasıyla aileler, okul sezonu öncesi memleketlerine gönül rahatlığıyla döndüler. Depremde iş yeri yıkılan Mehmet Çin, 15 yıldır kırtasiyecilik yaparak öğrencilerin okul ihtiyaçlarını karşılıyor. Bu yılın başlarında Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'nde yeniden iş yeri açarak kırtasiye ürünleri satarak kazanç sağlamaya başladı. Geçen yıla göre bu yıldaki fiyatlarda değişkenlik olmadığını belirten Çin, şehre geri göçün olduğundan dolayı geçen yıla oranla kırtasiye ürünlerine talebin arttığını söyledi.

"Bu yıl şehre göç olduğundan dolayı kırtasiye ürünlerine talep çok oluyor"

15 yıldır kırtasiyecilik yapan Mehmet Çin, "Burada ürün çeşidi olarak çeşitliliklerimiz fazladır. Kalem, defter, uç, pastel boyalar ve sulu boyalar var. Bunun yanında oyuncak grubumuz ve takılar var. Geçen yıl burada iş yerimiz aktif değildi. Çünkü iş yerimiz depremde yıkıldı. Bu yılda tekrar hayata tutunabilmek için bu iş yerimizi açtık. Defterler 15 TL - 60 TL arasında oluyor. Çantaların fiyatları da 300 TL'den başlıyor ve bin 500 TL'ye kadar fiyatlar var. Anaokulu çantaları ise 150 TL ila 400 TL arasında fiyatları var. Bu yıl şehre göç olduğundan dolayı kırtasiye ürünlerine talep çok oluyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Geçen yıla göre bu yıl fiyat geçişlerinde çok fazla değişkenlik yok" dedi.

5 çocuğunun okul ihtiyaçlarını almak için alışveriş yapan Belgin Aygün, "Benim 5 çocuğum var. Hepsinin okul ihtiyaçlarını almaya geldim. Deprem bölgesinde geçen yıl okullarımız ve kırtasiyelerimiz çok yoktu. Bu yüzden ihtiyaçlarımızı bulamıyorduk. Şimdi ise okullarımız tadilat ediliyor ve her şey düzeltildi. Kırtasiyelerinde sayıları çoğaldı. Okul ihtiyaçlarımızı bulabiliyoruz. Kırtasiyeler çok olunca biz de rahatlıyoruz. Çocuklarımızın isteklerini ve ihtiyaçlarını alabiliyoruz. Kalemlerini, silgilerini, defterlerini ve çantalarına kadar her şeylerini alacağım. İhtiyaçları bütçemize uygun alabiliyoruz" şeklinde konuştu.

Okul ihtiyaçları için alışveriş yapan öğrenci Birsen Parlakyıl, "Depremden sonra okulların güzel bir şekilde başlaması hepimiz için daha iyi oldu. Geçen yıl depremden sonra her şey bitmişti. Zamanla düzeldi, geçen yıl böyle güzel yerler yoktu. Buradan 4 defter aldım ve şimdi kalemlere bakacağım. Hepsinin fiyatları uyguna geliyor" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Alışveriş Güncel Deprem Yerel Yaşam hatay

Cübbeli Ahmet Hoca saldırıya uğradı

Cübbeli Ahmet Hoca saldırıya uğradı

 Ölümden dönen Cübbeli isim verdi: Bu olay onun tezahürü olabilir

Ölümden dönen Cübbeli isim verdi: Bu olay onun tezahürü olabilir

 Soğuk davranması dikkatlerden kaçmamıştı! Dilan Polat ve Engin Polat arasında paylaşım krizi

Polatlar arasında paylaşım krizi! Tahliye sonrası yüzüne bile bakmadı
İstanbul'da kadınlar Narin Güran için toplandı! 'Bir kişi daha eksilmeyeceğiz' sloganı attılar

19 gündür bulunamayan Narin kadınları sokağa döktü
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Miss Turkey 2024 finalistleri kimler? Miss Turkey Güzellik Yarışması finali ne zaman? Bahar dizisi ne zaman başlıyor? Bahar yeni sezon bölümü hangi tarihte yayınlanacak? Victor Osimhen maskesi ne kadar? Osimhen maskesi nasıl alınır, nereden sipariş verilir? Osimhen neden maske takıyor? Galatasaraylı Victor Osimhen niye maske takıyor, hastalığı nedir? Narin Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da kaybolan Narin bulundu mu? Narin nerede, son durum nedir? Google'da "Binicilik Paralimpik Oyunları" doodle oldu! 7 Eylül Binicilik Paralimpik Oyunları ne zaman? Noter Cumartesi günü açık mı, kapalı mı? 7 Eylül noterler çalışıyor mu? Tarihte bugün ne oldu? 7 Eylül tarihinde dünyada neler oldu? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 7 EYLÜL | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi? CANLI ALTIN FİYATLARI | Çeyrek altın, gram altın ne kadar? 7 Eylül altın fiyatları ne kadar oldu? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro yükseliyor mu? 7 Eylül Euro kaç lira?
title