Hatay'da Fırtına Sonrası Devrilen Tabela Altında Kalmaktan Son Anda Kurtulan Çocuk
Hatay'da kuvvetli rüzgar nedeniyle devrilen tabelanın altında kalmaktan son anda kurtulan 11 yaşındaki Yusuf Polat Berber'in korku dolu anları güvenlik kamerasına yansıdı. Baba Ahmet Berber, olayın anlık geliştiğini ve evladının zarar görmeden atlattığını söyledi.
Hatay'da kuvvetli rüzgarın etkisiyle devrilen tabelanın altında kalmaktan son anda kurtulan küçük çocuğun o anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Meteorolojinin uyarıda bulunduğu Hatay'da kuvvetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Reyhanlı ilçesi Değirmenkaşı Mahallesi'ndeki bir galerinin de tabelası fırtınanın etkisiyle devrildi. Bu esnada evlerinin önündeki yola aracını park eden ve araçtan inen Berber ailesi de korku dolu anlar yaşadı. Devrilen tabelanın ailenin 11 yaşındaki evladı Yusuf Polat Berber'i santimlerle teğet geçtiği anlarsa anbean güvenlik kamerasına yansıdı.
"Anlık bir rüzgar çıktı ve ne olduğunu anlamadan tabela devrildi"
'Verilmiş sadakamız' varmış diyerek evladının olayı yara almadan atlattığını dile getiren baba Ahmet Berber, "Marketten geldiğimizde evin önüne arabayı park etmiştik. Anlık bir rüzgar çıktı ve ne olduğunu anlamadan tabela devrildi. Çocuğum kaldırımdaydı, Rabbim korudu. Verilmiş sadakamız varmış, saniyelik bir olay yaşadık. Bir fırtına çıktı ve tabela devrildi" diye konuştu.
"Ölümden kıl payı kurtulduk"
Tabelanın üzerine doğru geldiği anları anlatan Yusuf Polat Berber, "Biz arabadan indiğimizde tabela direkt bizim üzerimize doğru düştü. Ölümden kıl payı kurtulduk" dedi. - HATAY
Sıcak Gelişme:
İstanbul'da saat 15.00'ten sonra Yenikapı-Hacıosman metro hattının Haliç, Şişhane, Osmanbey ve Mecidiyeköy durakları kapatılacak.