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Hatay'da Avukatlar Günü Töreni Düzenlendi

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 5 Nisan Avukatlar Günü kapsamında tören düzenlendi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 5 Nisan Avukatlar günü münasebetiyle Hatay Barosu ve üyeleri tarafından tören düzenlendi. Törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunularak saygı duruşunda bulunuldu. Atatürk Anıtı'nda gerçekleşen törenin ardından Hatay Adliyesi'nde devam eden etkinliklerde, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremde hayatını kaybeden avukatlar için yapılan anıta karanfil bırakıldı.

Hatay Barosu Genel Sekreteri Avukat Oya Mıstıkoğlu, "Her 5 nisan avukatlar gününde mutlaka, resmi çelenk sunma törenimizi gerçekleştiririz. Çelenk sunma töreni aslında çok uzun seneler önce İskenderun'da da yapılırken daha önceki senelerde sadece Antakya'da yapılıyordu. Biz bu dönem İskenderun'da da Atatürk anıtına çelenk sunma törenini yapmak istedik. Her sene yapılan rutin bir törenimizdir. Adalet mülkün temelidir, inanıyorum ki bundan sonra adalet mülkün temeli olur ve biz 5 nisan avukatlar gününü mutlulukla kutlarız" dedi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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