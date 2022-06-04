Hastane müdüründen sağlık çalışanına tehdit iddiası - Haberler

Saglık-Sen'in Bursa'da devam eden genel kurul sürecine ilişkin delege seçimlerinde, hastane müdürünün sağlık çalışanını tehdit ettiği iddia edildi.

Yapılan delege seçimlerinde istediği sonucu alamayan ve sağlık çalışanlarından yeterli desteği bulamayan Şube Başkan adayı İlker Çelikcan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Müdürü Tamer Elinç'in, Saglık-Sen üyesi sağlık çalışanına tehdit ettiği iddia edildi. Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde Elinç'in bir sağlık çalışanına "Anandan emdiğin sütü burnundan getireceğim, sen benim kim olduğumu biliyorsun, seni bitireceğim" diyerek parmak salladığı ifade edildi.

Elinç'in skandal ifadeleri sağlık çalışanın suç duyurusunda bulunurken, konu hakkında açıklamada bulunan Bursa Saglık-Sen Şube Başkan Yardımcısı Mehmet Çiçekel ise, "İlker Çelikcan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Müdürü Tamer Elinç'in, tasvip edilmesi asla mümkün olmayan davranışları hepimizin yüzünü kızartmıştır. Sağlık çalışanlarının hukukunu korumak zorunda olan, onlara bir idareci olarak destek olmak sorumluluğunda olan, hele hele bir sağlık çalışanı şiddete uğradığında onun yanında olması gereken bir yöneticinin bunu yapmaması gerekiyor. Ayıptır, utanç vericidir. Konu zaten yargıya intikal etmiştir. Bu haliyle hastane müdürü olarak o koltukta oturması da biz sağlık çalışanları için zul olmaktadır. Kendisi hakkında ayrıca idari soruşturma yapılması da yerinde olur" şeklinde konuştu. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel