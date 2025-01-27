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Şehit Aileleri Hassa'da Düşünceleriyle Bir Araya Geldi

Şehit Aileleri Hassa'da Düşünceleriyle Bir Araya Geldi
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Hatay'ın Hassa ilçesinde, kaymakamlık tarafından düzenlenen yemek programında şehit aileleri bir araya geldi. Hassa Kaymakamı Osman Acar, devletin ve milletin en değerli emanetleri olarak şehit ailelerinin her zaman yanında olduklarını vurguladı. Şehit yakınları, düzenlenen anlamlı organizasyondan dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.

Hatay'ın Hassa ilçesinde yaşayan Şehit aileleri, kaymakamlık tarafından düzenlenen yemek programında bir araya geldi.

Hassa Kaymakamlığı tarafından Şehit aileleri için ilçe öğretmenevinde yemek programı düzenlendi. Düzenlenen programa Hassa Kaymakamı Osman Acar, ilçe protokolü ve ilçede ikamet eden Şehit aileleri katıldı.

Programda konuşan Kaymakam Acar, "Sizler, devletimizin ve milletimizin en değerli emanetlerisiniz. Her zaman yanınızdayız ve kapımız size her daim açık" dedi.

Şehit yakınları, anlamlı organizasyonu düzenlemesinden dolayı memnuniyetlerini dile getirdiler. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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