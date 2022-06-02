Hasat öncesi fındık sepetleri satışları başladı - Haberler

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Hasat öncesi fındık sepetleri satışları başladı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Hasat öncesi fındık sepetleri satışları başladı

Ordu'da fındık hasat sezonuna yaklaşık 2 ay kalırken, mahsulün toplanmasında kullanılan sepetler de satılmaya başladı.

Ordu'da fındık hasat sezonuna yaklaşık 2 ay kalırken, mahsulün toplanmasında kullanılan sepetler de satılmaya başladı.

Fatsa ilçesi ve yöresinde fındık hasadının yaklaşmasıyla birlikte hasatta kullanılan en önemli araçlardan olan fındık sepetleri pazarlardaki yerini aldı. Fındık sepetleri pazarlarda 100 ile 400 TL arasında değişen fiyatlardan alıcı buluyor.

Sepet satıcısı Metin Uygur, "Yörenin en önemli tarım ürünü olan fındık hasadına 2 ay içerisinde başlanılacak. Fındık hasat döneminin yaklaşmasıyla birlikte fındık sepetleri de pazarlara indirilerek satılmaya başlandı. İşlerimiz şu anda iyi ve fındık sezonuna kadar bu hareketlilik devam edecektir" dedi. - ORDU

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Fatsa Ordu Yerel Haberler

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