Hararetin yükselmesi uzun seyahatlerin korkulu rüyası oluyor

Uzun seyahate çıkan araç sürücülerinin en çok karşılaştığı sorunun hararet göstergesinin yükselmesi olduğunu ifade eden otomobil tamircisi Vural Çallı, "Hararet ile karşılaşıldığında araba hemen durdurulmamalı, rölantide çalışmaya devam ettirilmeli" dedi.

Uzun seyahate çıkan araç sürücülerinin en çok karşılaştığı sorunun hararet göstergesinin yükselmesi olduğunu ifade eden otomobil tamircisi Vural Çallı, "Hararet ile karşılaşıldığında araba hemen durdurulmamalı, rölantide çalışmaya devam ettirilmeli" dedi.

Eskişehir'de otomobil tamirciliği yapan Vural Çallı, uzun yola çıkacak olan araç sahiplerine uyarılarda bulundu. Seyahat öncesi mutlaka motor suyunun ve fanının kontrol edilmesi gerektiğini belirten Çallı, ayrıca hararet gösterisinin sürekli olarak takip edilmesinin de öneminden bahsetti. Hararet ibresinin kontrolünün ihmalinde, otomobilin conta yakabileceğini dile getiren Çallı, bu problemin ciddi sorunlara yol açabileceğini vurguladı. Uzun yoldayken hararetin yükselmesi halinde yapılması gerekenleri anlatan Çallı, hararet ile karşılaşıldığında otomobilin durdurulmadan, rölantide çalıştırılması gerektiğini ifade etti.

"Araçların rutin bakımı; yağlar, filtreler ve baskı balatalardan ibarettir"

Araç bakımlarının ihmal edilmemesi gerektiğinin altını çizen Çallı, "Bunların haricinde çıkabilecek sorunları tahmin edemezsiniz. Genel olarak şu an ki arabaların çoğu elektronik olduğu için elektronik yerlerindeki sıkıntıların çoğu sürpriz olabiliyor. Fakat normal bir araç için rutin bakımı; yağlar, filtreler, baskı balatalardan ibarettir. Bunları bir usta eşliğinde kontrol ettirdiğiniz takdirde kolay kolay bir sorun ile karşılaşacağınızı sanmıyorum" şeklinde konuştu.

"Isınan motor, sıcak hava ile birleşince aracın harareti yükseliyor"

Özellikle yaz aylarında hararetlerde artış yaşandığını söyleyen Çallı, konu ile alakalı olarak şunları aktardı:

"Contayı sadece silindir kapak ile kurutabiliyorsunuz. Araç her hararet yaptığında conta yakmayabiliyor. Sigorta da attırabiliyor veya fan çalışmayabiliyor. Otomobil sahipleri bu gibi sorunlar ile karşılaşabilir fakat bu sorunlar bir şekilde hallediliyor. Özellikle yaz aylarında araba hararetleri aşırı derecede artıyor. Motorun uzun seyahat esnasında ısınmasına bir de hava sıcaklığı ekleniyor. İkisi birleşince de büyük bir hararet gerçekleşiyor. Bunun için fanın muhakkak çalışması lazım. Fan çalışmaz ise sorun daha da büyür." - ESKİŞEHİR