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Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu sergi açtı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu sergi açtı

Afyonkarahisar Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü Dekoratif Ev Tekstili Ürünleri Sergisi düzenledi.

Afyonkarahisar Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü Dekoratif Ev Tekstili Ürünleri Sergisi düzenledi.

Sergide kurumun mahalle, köy ve beldelerde açılan 'Ev Tekstili Ürünleri Hazırlama, Geleneksel El Nakışları ve Makine Nakışları' kurslarında üretilen el emeği göz nuru birbirinden güzel mefruşat ürünleri sergilendi.

Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Ahmet Akın serginin açılışında yaptığı konuşmada "2022 Yılı Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü Etkinlik Atlası'nda yer alan sergimizde kurumumuzda görev yapan 22 öğretmen ve usta öğreticinin kurslarında, kursiyerlerine yaptırdıkları 795 ürünün sergileniyor" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu sergi açtı

Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu sergi açtı

Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu sergi açtı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Halk Eğitimi Merkezi, Akşam Sanat Okulu, Ev Tekstili, Karahisar, Yerel, Haberler

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