Hakkari yerel haberi... Bakan Yardımcısı Gizligider Hakkari'de üretici kadınlarla salça yaptı

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider'in, dün akşam saatlerinde geldiği Hakkari'deki ziyaretleri devam ediyor. Gizligider, Yeni Mahalle'de yerli organik domates ile salça üretimi yapan kadınları ziyaret ederek, taş ocakta salça yapan kadınlarla sohbet etti, birlikte salça yaptı.

Dün sabah saatlerinde Yüksekova ilçesini ziyaret eden Bakan Yardımcısı Gizligider, akşam saatlerinde Hakkari'ye geldi. Alpaslan Endüstri Erkekler Voleybol 1. Ligi'ne yükselen Hakkari Sportif Faaliyetler Kulübü'nün yönetici ve sporcularıyla bir araya gelen Bakan Yardımcısı Gizligider, sporculara ve teknik heyete başarılar diledi. Daha sonra çarşı merkezindeki esnafı ziyaret ederek, bol ve bereketli kazançlar dileyen Bakan Yardımcısı Gizligider, sabah saatlerinde kentteki ziyaretlerini sürdürdü.

Bakan Yardımcısı Gizligider, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık ve protokol üyeleri ile birlikte Yeni Mahalle'de yerli organik domates ile salça üretimi yapan üretici kadınları ziyaret ederek, taş ocakta domates salçası yapan kadınlarla sohbet edip birlikte salça yaptı. Daha sonra ilde faaliyete geçen bir harita mühendislik ofisini de hizmete açan Bakan Yardımcısı Gizligider, iş yeri sahibi mühendis Azad Yür ile bir süre sohbet edip hayırlı olması temennisinde bulundu. Bakan Yardımcısı Gizligider, daha sonra AK Parti Hakkari İl Başkanlığını ziyaret ederek partililerle bir süre sohbet ettikten sonra Herkari Kadın Kooperatifi Organik Tarım Evi açılışını yaptı. Golazüryan Sosyal Tesislerine de ziyarette bulunan Bakan Yardımcısı Gizligider'in ildeki ziyaretleri devam ediyor. - HAKKARİ