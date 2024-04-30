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Hakkari Valisi Ali Çelik, Güzeldere ve Yeni Köprü tünellerinin bitirilmesi için çağrıda bulundu

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Hakkari Valisi Ali Çelik, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen'e devam eden Güzeldere ve Yeni Köprü tünellerinin bu yıl içinde bitirilmesi gerektiğini söyledi. Vali Çelik, desteklerinden dolayı Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen'e teşekkürlerini iletti.

Hakkari Valisi Ali Çelik, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen'e devam eden Güzeldere ve Yeni Köprü tünellerinin bu yıl içinde bitirilmesi gerektiğini söyledi.

Vali Ali Çelik, AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya ile birlikte Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen'e ziyaret gerçekleştirdi. Hakkari'nin ulaştırma ve altyapı alanında devam eden projeleri ve ihtiyaç duyulan konuların istişare edildiği ziyarette, devam eden Güzeldere ve Yeni Köprü tünellerinin de bu yıl içinde bitirilmesi çalışmaları ele alındı.

Vali Çelik, desteklerinden dolayı Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen'e teşekkürlerini iletti. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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