Hakkari'de Büyüleyici Düğün: AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanı Yusuf Rüzgar Özdemir Dünya Evine Girdi

Hakkari'de aşiret mensubu AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanı Yusuf Rüzgar Özdemir, Jirki aşiretinden Melike Kaylı ile dünya evine girdi.

İki gün iki gece süren düğün töreni, hem görkemiyle hem de birlik mesajlarıyla hafızalarda iz bıraktı. Düğünün sağdıçlığını üstlenen iş adamı İdris Özdemir, organizasyon boyunca damadın yanında yer aldı. Düğün alanına gelen davetliler, halk oyunları ekibince karşılandı. Havai fişek gösterileriyle Hakkari semaları aydınlanırken, sahne alan sanatçılar konuklara unutulmaz anlar yaşattı.

Gelin Melike Kaylı'ya büyük miktarda takı takılırken, genç çiftin nikah şahitliğini ise Hakkari Vali Yardımcısı Tayyar Emre Mahmutoğlu ile aşiret liderleri Cemil Öter, Orhan Pirozbeyoğl ve Fatih Keskin ile AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı Osman Nuri Nazlıer yaptı. Nikahın ardından damat ve geline Kur'an-ı Kerim ile Türk bayrağı hediye edildi.

Büyük bir organizasyonla gerçekleşen düğünde, yurt içinden ve yurt dışından gelen binlerce davetliye yemek ikramı yapıldı. - HAKKARİ