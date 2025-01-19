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Hakkari'de 49 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yapılan bir operasyonla 49 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Jandarma ekipleri, uyuşturucu sevkiyatı yapan bir aracı durdurarak içindeki uyuşturucuyu confiscated etti.

Hakkari'de 49 kilo metamfetamin ele geçirildi

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada, 2 adet çuval içerisinde 49 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele faaliyetleri kapsamında yürütülen çalışmalar kapsamında, Yüksekova ilçesinde araç ile uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı duyumu alındı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüpheli aracı Esendere-Yüksekova kara yolunda tespit ederek durdurdu. Araçta yapılan aramada, 2 adet çuval içerisinde 49 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirilirken, şüpheli şahıs hakkında da adli işlem başlatıldı.

Hakkari'de 49 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FEYZULLAH TAŞ - Yerel
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