Hakkari Bedensel Engelliler Derneği'nden 7 engelliye sandalye desteği

Hakkari Bedensel Engelliler Derneği tarafından ihtiyaç sahibi 7 engelliye sandalye dağıtıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Dernek Başkanı Mesut Keskin, teslim ettikleri son sandalyelerle birlikte toplamda 700 adet tekerlekli sandalyeyi engellilerin hizmetine sunduklarını söyledi. Başkan Keskin, "2'si akülü ve 5'i manuel olmak üzere 7 sandalyeyi engellilerimize teslim ettik. Bundan sonra da engellilerimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Bize desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ederim" dedi. - HAKKARİ