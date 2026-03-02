Gazeteci Hakan Tosun'un Öldürülmesine İlişkin Soruşturma... Reşit Kibar'ın Kardeşi Ali Şükrü Kibar: "Bu Suç Yaralama Değil, Kasten Öldürmedir"

Uğur İstanbullu

(ARTVİN) - Artvin'in Cankurtaran bölgesinde maden şirketinin ağaç kesimini protestolar sırasında öldürülen Reşit Kibar'ın kardeşi Ali Şükrü Kibar, gazeteci ve belgeselci Hakan Tosun'un ölümüyle ilgili hazırlanan fezlekede, şüpheliler hakkında "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçlaması yöneltilmesine tepki göstererek, sorumluların "kasten öldürme" suçundan yargılanması gerektiğini ifade etti.

Çevre ve kent hakkı ihlallerine yönelik çalışmalarıyla tanınan Tosun'un 10 Ekim 2025'te İstanbul Esenyurt'ta iki kişinin saldırısına uğramasının ardından kaldırıldığı hastanede ölümüne ilişkin soruşturma sonucu hazırlanan fezlekede şüphelilere "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçlaması yöneltilmiş, buna Tosun ailesinin avukatlarının yanı sıra çeşitli kesimlerce tepki gösterilmişti.

Artvin'in Hopa ilçesinin Cankurtaran bölgesinde 3 Eylül 2024'te mesire alanı projesini protestolar sırasında öldürülen Reşit Kibar'ın kardeşi Ali Şükrü Kibar da görüntülü açıklama paylaştı.

Savcılıkça oluşturulan fezlekede gözle görülen ve delillerle ortaya koyulan tablo yerine, gerçeğe aykırı bir olay kurgusu oluşturulduğunu ifade eden Kibar, şunları söyledi:

"Hakan Tosun, maruz kaldığı ağır ve sistematik şiddet sonucu hayatını kaybetmiştir. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanarak Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen fezlekede, iki tutuklu şüphelinin neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçundan cezalandırılması talep edilmiştir. Ayrıca şüpheliler lehine haksız tahrik hükümlerinin uygulanabileceği belirtilmiştir."

Bu hukuki nitelendirmenin dosya kapsamındaki delillerle uyumlu olmadığı açık ve nettir. Yargılamayı yapacak olan Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi bu hukuka aykırı fezlekeye uygun bir karar verirse, katiller 2,5 yıl ceza çekip salıverilebilecektir. Oysa kasten öldürmenin cezası müebbet hapistir.

Adli Tıp raporuna göre ölüm, künt kafa travmasına bağlı kafatası ve yüz kemik kırıkları, kafa içi kanama, beyin kanaması ve beyin doku harabiyeti sonucu meydana gelmiştir. Kamera kayıtlarında mağdurun baş bölgesine yönelik birden fazla yoğun tekme ve yumruk atıldığı görülmektedir. Vücudunun başka yerlerinde de yaralanmalar tespit edilmiştir. Hakan, aldığı ilk darbelerden sonra güçlükle toparlanıp olay yerinden uzaklaşmaya çalışmıştır. Ancak sanıklar bir süre sonra tekrar olay yerine gelerek darbetmeye devam etmiştir. Bu ısrarlı takip ve şiddetin boyutu, sanıkların öldürme kastıyla hareket ettiğinin kanıtıdır. Hayati bölgeye yönelmiş, tekrarlayan ve ölümle sonuçlanan bu şiddetin yalnızca yaralama kapsamında değerlendirilmesi hukuken kabul edilemez. Ortada kasıtlı öldürme suçu vardır ve asla haksız tahrik söz konusu değildir.

Fezlekede saldırganların ve yönlendirilmiş tanıkların sözlü ifadelerine dayanılarak sanıklar lehine haksız tahrik hükümlerinin uygulanması istenmiştir. Ancak buna dayanak gösterilen tanık beyanları tarafsız değildir ve gerçeği yansıtmamaktadır. Bu beyanlar görüntülerle çürütülmüştür. Hakan'ın saldırganlara yönelik tahrik edici hiçbir davranışı olmamıştır.

Ayrıca savcılık soruşturmasında saldırganların arkasında bir azmettiren bulunup bulunmadığı, iletişim kayıtları ve olayın organizasyon boyutuna ilişkin kapsamlı incelemelerin yapılmadığı görülmektedir. Olayın iştirakçisi olan motosikletli şahıs hakkında herhangi bir işlem yapılmamış, bu kişi dosyada müşteki tanığı olarak değerlendirilmiştir. Oysa bu şahıs başından sonuna kadar saldırının içindedir ve sosyal medya hesabından 'Daltonlar' olarak bilinen çetelerle ilişkili olduğuna dair paylaşımlar yapmıştır.

Bu dosya yalnızca bir ceza dosyası değildir. Eylemin hukuki olarak doğru değerlendirilmesi, soruşturmanın eksiksiz yürütülmesi ve sorumluluğu bulunan herkesin yargılanması gerektiğini kamuoyuna saygıyla bildiririz. Aksi takdirde cezasızlık algısı oluşacak, sokak çeteleri cesaret kazanacak ve hiç kimsenin can güvenliği kalmayacaktır."

Kaynak: ANKA