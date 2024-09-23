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Gürkan Güneş ve Yurda Nur Aslankılıç'ın Görkemli Düğünü

Gürkan Güneş ve Yurda Nur Aslankılıç'ın Görkemli Düğünü
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Gürkan Güneş, Ağrı'da gerçekleşen büyük bir düğünle Yurda Nur Aslankılıç ile evlendi. Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı davette, kentin önde gelenleri de yer aldı. Güneş, katılan herkese teşekkür etti.

Ağrı'da hem yerel hem de ulusal basında gören yapan Gürkan Güneş, hayatını Yurda Nur Aslankılıç ile birleştirdi.

Ağrı'da hem yerel hem de ulusal basında gören yapan Gürkan Güneş, görkemli bir düğünle hayatını Yurda Nur Aslankılıç ile birleştirdi. Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı düğünde kentin önde gelenleri de yer aldı.

Düğün ile ilgili konuşan Gürkan Güneş; "Katılım gösteren herkese çok teşekkür ederim. Bugün sevenlerimizi salona sığmadı, yüzlerce araç ile düğün salonuna geldik. Bizi yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ederim." dedi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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