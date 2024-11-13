Gümüşhane'de 70 Yaşındaki Hastaya Acil Ambulans Helikopterle Sevk

Gümüşhane'de atardamar duvarında yırtılma tespit edilen 70 yaşındaki hasta ambulans helikopterle Trabzon'a sevk edildi.

Bacaklarında güçsüzlük, yüzünde uyuşma şikayeti ile yakınları tarafından Gümüşhane Devlet Hastanesi acil servisine getirilen Yüksel Çelik'in (70) yapılan incelemelerde atardamarında yırtılma olduğu tespit edildi. Trabzon'a sevk edilmesi gereken hasta için Sağlık Bakanlığı'ndan ambulans helikopter istendi. Gümüşhane'ye gelen ambulans helikoptere bindirilen yaşlı hasta Trabzon Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. - GÜMÜŞHANE