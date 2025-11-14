Haberler

Gölpazarı'nda Kış Trafik Tedbirleri Toplantısı Yapıldı

Güncelleme:
Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç başkanlığında düzenlenen toplantıda, kış mevsiminde trafik güvenliğinin sağlanması için önlemler, sürücülerin bilgilendirilmesi ve kurumlar arası koordinasyon konuları ele alındı.

Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç başkanlığında, kış mevsiminde alınacak trafik tedbirleri toplantısı yapıldı.

Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç, ilgili kurum amirlerinin katılımıyla İlçe Emniyet Amirliği toplantı salonunda 'Kış mevsiminde alınacak trafik tedbirleri toplantısı' düzenledi. Toplantıda, olumsuz hava şartlarında trafik güvenliğinin sağlanması, sürücülerin bilgilendirilmesi ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi konuları ele alındı. Kaymakam Kılıç, kış mevsiminde meydana gelebilecek olumsuz durumlara karşı önlemlerin önceden planlanmasının önemine değinerek, tüm kurumların iş birliği içinde çalışmasının trafik güvenliği açısından kritik olduğunu belirtti.

Toplantı, ilgili kurum yetkililerinin görüş ve önerilerini paylaşmasının ardından sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
