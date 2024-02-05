Üye Girişi
Haberler

Gölpazarı ilçesinde otobüs ve minibüs şoförlerine trafik bilgilendirmesi yapıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Gölpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından otobüs ve minibüs şoförlerine hava şartları ve trafik kuralları konusunda bilgilendirme yapıldı. Kış mevsiminde kış lastiği kullanımı ve trafik kurallarına uyulması konusunda hassasiyet gösterilmesi vurgulandı.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesindeki otobüs ve minibüs şoförlerini hava şartlarına ve trafik kurallarına karşı bilgilendirdi.

Gölpazarı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri tarafından, yolcu taşıyan otobüs ve minibüs şoförleri bilgilendirilerek gerekli denetimler yapıldı. Kış mevsiminde kış lastiği kullanımı hakkında bilgilendirme yapılarak trafik kurallarına karşı hassasiyet gösterilerek uyulması gerektiği belirtildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Gölpazarı Jandarma Bilecik Güvenlik Hava Durumu Trafik Yerel Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title