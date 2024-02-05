Gölpazarı ilçesinde otobüs ve minibüs şoförlerine trafik bilgilendirmesi yapıldı
Gölpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından otobüs ve minibüs şoförlerine hava şartları ve trafik kuralları konusunda bilgilendirme yapıldı. Kış mevsiminde kış lastiği kullanımı ve trafik kurallarına uyulması konusunda hassasiyet gösterilmesi vurgulandı.
Bilecik'in Gölpazarı ilçesindeki otobüs ve minibüs şoförlerini hava şartlarına ve trafik kurallarına karşı bilgilendirdi.
Gölpazarı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri tarafından, yolcu taşıyan otobüs ve minibüs şoförleri bilgilendirilerek gerekli denetimler yapıldı. Kış mevsiminde kış lastiği kullanımı hakkında bilgilendirme yapılarak trafik kurallarına karşı hassasiyet gösterilerek uyulması gerektiği belirtildi. - BİLECİK