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Gölpazarı Halk Eğitim Merkezi'nden lezzetli kahvaltı programı

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Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde Halk Eğitim Merkezi aşçılık kursiyerleri tarafından düzenlenen kahvaltı programına Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer ve eşi Zeynep Suer katıldı. Başkan Suer, kursiyerlerin hazırladığı çeşitli lezzetler için teşekkür etti.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde Halk Eğitim Merkezi aşçılık kursiyerleri kahvaltı programı düzenledi.

Düzenlenen kahvaltıya, Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer ve eşi Zeynep Suer katıldı. Halk Eğitim Merkezi aşçılık kursiyerleri, yaptıkları çeşitli ve farklı lezzetleri Hayri Suer tarafından tam not alınarak teşekkür edildi. Kahvaltıda her şeyin özenerek yapıldığını belirten Başkan Suer, "Hanım kardeşlerim çok yetenekliler, o kadar güzel ve özenerek hazırlık yapmışlar ki hepsine çok teşekkür ederim. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin inşallah" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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