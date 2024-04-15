Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Barbaros Hayrettin Paşa Camii Gökdelenler Arasında Işıldıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gökdelenlerin arasında tüm heybetiyle gece ışıl ışıl duran Barbaros Hayrettin Paşa Camii havadan çekilen görüntüsüyle eşsiz manzaralar oluşturdu.

Mimar Sinan'ın kalfalık eseri Süleymaniye Camii'nden esinlenilerek tasarlanan Barbaros Hayrettin Paşa Camii Beşiktaş ilçesinde yer alan Levent, Büyükdere Caddesi'nde ışıklandırması ile göz kamaştırıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı tören ile 12 Mayıs 2023 tarihinde ibadete açılan camide 20 bin kişinin aynı anda namaz kılabiliyor. Hava karardığında ise çevresinde bulunan gökdelenlerin ışıklandırmasını geride bırakarak özel tasarım ışıklandırma sistemleri ile büyük beğeni topluyor. Osmanlı Cihan Devleti mimari özelliklerine sahip olan caminin ışıklandırması, ana kubbe, minareler ve dış duvarlarının çoğu mimari güzelliğini gözler önüne seriyor. Ana kubbesinin çapı 24, yüksekliği 44 metre olan yapının 4 minaresinden ikisi 79, ikisi de 92 metre uzunluğa sahip.

Detay süslemeler görenleri mest ediyor

Ana kubbe yazısını çevreleyen desenler gemi dümeni şeklinde yapıldı. Kubbe yazısının tam ortasında 16 köşeli pusula yıldızı yer alıyor. Hattat Ferhat Kurlu tarafından hazırlanan ana kubbenin hat yazısında suyun ve denizin önemine işaret eden İbrahim Suresi 32. ayet-i kerimesi yazıldı. Tezhip ve süslemeleri Mustafa Çelebi tarafından hazırlanan camide, süslemelerde denize atıf yapılarak mavi tonlara yer verildi. Caminin ana kubbesinin etrafındaki 32 pencerede yelkenli ve mavi vitraylar yer alıyor. Ayrıca caminin minarelerinde martı detayları bulunması ayrı bir güzelliğe sahip. - İSTANBUL

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Barbaros Hayrettin Paşa Camii Sanat Yerel Haberler

Bakmadan Geçme

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024: İstanbul barajlarında son durum nedir? İSKİ, ASKİ Baraj doluluk oranı seviyesi yüzde kaç? Deprem nerede oldu? Depremin büyüklüğü ne, nerede hissedildi? AFAD, Kandilli Rasthanesi Muğla'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 15 Nisan Muğla'da nerede deprem oldu? MÜGE ANLI CANLI İZLE! 15 Mart Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? Resmi Gazete bugün (15 Nisan) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Anayasanın 58. maddesi nedir? (Gençliğin Korunması) Anayasa madde 58 konusu ne? 15 Nisan 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 15 Nisan İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! 15 Nisan 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 15 Nisan Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 15 Nisan Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 15 Nisan İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 15 Nisan Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 15 Nisan Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! Kepez Belediye Başkanı hangi partiden? Kepez seçim sonuçları 2024!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title