Gökçeada'da Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü için komite toplantısı yapıldı

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Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlama Komitesi Toplantısı gerçekleştirildi.

Gökçeada ilçesinde Cumhuriyetin kuruluşunun 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilecek 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programının hazırlıkları başladı. Gökçeada Kaymakam Osman Acar'ın başkanlığında gerçekleştirilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlama Komitesi Toplantısı'nda, ilçe genelinde düzenlenecek tören ve etkinliklere ilişkin hazırlıklar kapsamlı şekilde ele alındı. Toplantıda, kutlama programının içeriği, tören düzeni, kurumlar arası görev ve koordinasyon ile gerçekleştirilecek etkinliklere ilişkin hususlar değerlendirilerek ilgili kurumların sorumlulukları belirlendi.

Kaymakam Osman Acar, Cumhuriyetin 103'üncü yıl dönümünün Gökçeada'da anlam ve önemine yakışır şekilde, vatandaşların geniş katılımıyla ve büyük bir coşkuyla kutlanması için tüm hazırlıkların titizlikle yürütülmesi talimatını verdi.

Toplantı, kurumlar arası koordinasyonun sağlanması ve yapılacak çalışmaların değerlendirilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı