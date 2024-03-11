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GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Satılmış Tepe ve Mehmet Çavdar'ı anma mesajı yayınladı

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GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, 11 Mart 1965 tarihinde TTK Kozlu Müessesesinde meydana gelen olaylarda yaşamını yitiren Satılmış Tepe ve Mehmet Çavdar için ölümlerinin 59'uncu ölüm yıldönümlerinde anma mesajı yayınladı.

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, 11 Mart 1965 tarihinde TTK Kozlu Müessesesinde meydana gelen olaylarda yaşamını yitiren Satılmış Tepe ve Mehmet Çavdar için ölümlerinin 59'uncu ölüm yıldönümlerinde anma mesajı yayınladı.

Yeşil açıklamasında şöyle dedi:

"1965 toplu iş sözleşmelerinde 'kıdem, ehliyet, liyakat zammı' protokollerinde işverenin getirmeye çalıştığı yükümlülüklere karşı bugünkü adı Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) olan Ereğli Kömür İşletmeleri'nde (EKİ) huzursuzluğa yol açmış ve önce Karadon Gelik İşletmesinde olmak üzere Üzülmez, Armutçuk ve Kozlu'da eylemler gerçekleşmiştir. 11 Mart 1965 tarihinde Kozlu'da ki eylemler sırasında çıkan arbedede açılan ateş sonucu Satılmış Tepe (23) ve Mehmet Çavdar (24) yaşamını yitirmiştir. Eylemler sürerken İçişleri Bakanı, Çalışma Bakanı ve Enerji Bakanı da Zonguldak'a gelip işçilerle görüşmeler yapmışlar ve kıdem, ehliyet ve liyakat zamlarının işçilere eşit ve adil bir biçimde pay edilmesi kabul edilmiştir. Önceden ödenen çocuk ve kumaş paraları da yeniden ödenmeye başlanmıştır. Emek tarihine geçen eylemleriyle madencilerin yeniden çalışmayı ve ocaklara inmeyi kabul etmesiyle eylem sona ermiştir. Türkiye İşçi Sınıfı mücadelesinde eylemler sırasında ateş açılması sonucu hayatlarını kaybeden ilk işçiler olan Satılmış Tepe ve Mehmet Çavdar'ı aramızdan ayrılışlarının 59'uncu yılında saygı ve rahmetle anıyoruz. Tepe ve Çavdar'ı, ekmek, barış ve demokrasi mücadelemizde yaşatmaya devam edeceğiz." - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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