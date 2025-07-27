Giresun'da Dağ Keçisi Araçla Karşılaştı

Giresun'da Dağ Keçisi Araçla Karşılaştı
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Giresun'un Dereli ilçesinde bir aracın önüne aniden çıkan dağ keçisi, agresif tavırlar sergileyerek sürücüler üzerinde şaşkınlık yarattı. O anlar araç içindekiler tarafından kaydedildi.

Giresun'un Dereli ilçesinde yolda ilerlemekte olan bir aracın önüne dağlık yamaçtan inen dağ keçisi çıktı, agresif tavırlar sergileyen dağ keçisini araç içindekiler saniye saniye kayıt ettiler.

Dağ yolunda ilerlemekte olan aracın önünde bir anda beliren dağ keçisi şahlanarak saldırgan bir tavır sergiledi. Sol arka ayağında bir yarasının olduğu ve sektiği gözlenen dağ keçisinin bir gün sonra bu sefer de Şebinkarahisar ilçesine bağlı Tamzara mevkiinde ortaya çıktığı görüldü. Görüntülerde ilerleyen araca doğru yürüyen keçiyi araç içerisindekiler geri geri ilerleyerek görüntülediler. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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