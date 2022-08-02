Geyiklerin doğal ortamlarındaki görüntüleri belgeselleri aratmadı Geyiklerin doğal ortamlarındaki görüntüleri belgeselleri aratmadı Eskişehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP), tarafından orman içine kurulan fotokapan görüntüleri, izleyenlerin dikkatini çekti. Geyiklerin doğal ortamlarındaki görüntüleri belgeselleri aratmadı ESKİŞEHİR - Eskişehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP), tarafından orman içine kurulan fotokapan görüntüleri, izleyenlerin dikkatini çekti. Eskişehir DKMP, orman içine yerleştirdiği fotokapan ile geyiklerden farklı görüntüler elde etti. Doğadaki başı boş geyiklerin koşturması ve kavga sahneleri objektiflere yansıdı. Vahşi doğa belgesellerini aratmayan görüntüler, DKMP'nin resmi sosyal medya hesabından izleyenlerden büyük beğeni gördü. Yerel İhlas Haber Ajansı / Oğulcan Öner Doğa Koruma ve Milli Parklar Eskişehir Yerel Haberler

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