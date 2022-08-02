Geyiklerin doğal ortamlarındaki görüntüleri belgeselleri aratmadı
Geyiklerin doğal ortamlarındaki görüntüleri belgeselleri aratmadı Eskişehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP), tarafından orman içine kurulan fotokapan görüntüleri, izleyenlerin dikkatini çekti.
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Geyiklerin doğal ortamlarındaki görüntüleri belgeselleri aratmadı
ESKİŞEHİR - Eskişehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP), tarafından orman içine kurulan fotokapan görüntüleri, izleyenlerin dikkatini çekti.
Eskişehir DKMP, orman içine yerleştirdiği fotokapan ile geyiklerden farklı görüntüler elde etti. Doğadaki başı boş geyiklerin koşturması ve kavga sahneleri objektiflere yansıdı. Vahşi doğa belgesellerini aratmayan görüntüler, DKMP'nin resmi sosyal medya hesabından izleyenlerden büyük beğeni gördü.
İhlas Haber Ajansı / Oğulcan Öner - Yerel