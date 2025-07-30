Genç Temizlik İşçisinin Türk Bayrağına Saygısı Takdir Topladı
Şanlıurfa'da temizlik işçisi Ahmet Asım Bülte, çöp konteynerinde bulduğu Türk bayrağını öperek temizleyip teslim etti. Davranışı çevredeki vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı ve sosyal medyada büyük beğeni topladı.
Şanlıurfa'da genç temizlik işçisinin bayrak hassasiyeti takdir topladı.
Şanlıurfa'da Balıklıgöl Platosu'nda sabah saatlerinde rutin çöp toplama çalışmalarını sürdüren temizlik personeli Ahmet Asım Bülte (23), bir çöp konteynerine Türk bayrağının atılmış olduğunu fark etti. Duruma kayıtsız kalmayarak yerden aldığı bayrağı öperek alnına koyan genç işçi, su ile temizlediği bayrağı platformdaki görevliye teslim etti. Çevredeki vatandaşlar, işçinin bu davranışını takdirle karşıladı. Cep telefonu kamerasına da yansıyan görüntüler, sosyal medyada büyük beğeni aldı. - ŞANLIURFA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel