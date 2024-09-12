Bingöl'ün Genç Kaymakamı Muhammet Güzel, köyleri ziyaret ederek vatandaşların taleplerini dinledi.

Genç Kaymakamı Muhammet Güzel, köyleri ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinlemeye devam ediyor. Kaymakam Güzel, beraberindeki kurum amirleriyle birlikte Bayırlı, Kepçeli ve Yağızca köylerini ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi. Köy muhtarları ve köy sakinleri tarafından karşılanan Güzel, vatandaşlarla sohbet edip köylerin ihtiyaçlarına dair bilgi aldı. - BİNGÖL