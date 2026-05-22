Haberler

Gelecek Partisi Aksaray İl Başkanı Yıldız, CHP'ye İlişkin "Mutlak Butlan" Kararını Yorumladı: "Bu Tamamen Siyaseti Dizayn Etme Çabası"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gelecek Partisi Aksaray İl Başkanı Gafur Yıldız, CHP için verilen mutlak butlan kararını eleştirerek, bunun siyaseti dizayn etme çabası olduğunu ve demokrasiye gölge düşürdüğünü söyledi.

Haber: Kemal Onur ATALAY

(AKSARAY) - Gelecek Partisi Aksaray İl Başkanı Gafur Yıldız, mutlak butlan kararına tepki göstererek, "Türkiye'de yaşanan hiçbir şey tesadüf değildir; bu tamamen siyaseti dizayn etme çabasıdır ve herkes tarafından görülmektedir" dedi.

Yıldız, CHP için verilen mutlak butlan kararına ilişkin açıklama yaparak, kararın ülke genelinde ciddi kaos ve güvensizlik ortamı oluşturduğunu söyledi.

Mevcut tablonun parti kimliklerinin ötesinde, herkesin demokrasi sürecinin sağlıklı işleyişine odaklanması gerektiğini vurgulayan Yıldız, partisinin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun "siyasi ahlak yasası" çağrısını hatırlatarak, bu düzenlemenin Meclis'ten geçmesinin artık zorunluluk haline geldiğini ifade etti.

"BU KARAR HUKUKTAN ÇOK SİYASETE MÜDAHALE NİTELİĞİ TAŞIYOR"

Mutlak butlan kararının zamanlaması ve işleyişinin tartışmalı olduğuna dikkati çeken Yıldız, bunun hukuki bir süreçten ziyade siyasete yön verme çabası olarak görüldüğünü belirterek, "Bu durum açık ve nettir. Türkiye'de yaşanan hiçbir şey tesadüf değildir; bu tamamen siyaseti dizayn etme çabasıdır ve herkes tarafından görülmektedir" dedi.

A Partisi, B Partisi ayrımı yapılmaksızın herkesin demokrasiye sahip çıkması gerektiğini söyleyen Yıldız, YSK'nın tam yetkili bir kurum olduğunu hatırlatarak, alınan kararların yok sayılmasının ileride yapılacak seçim ve kongrelerin meşruiyetine gölge düşüreceğini ifade etti.

"SİYASET AHLAK ÜZERİNE YENİDEN YAPILANDIRILMALI"

Siyasi ahlakın yeniden tesis edilmesi gerektiğini vurgulayan Yıldız, Türkiye'nin içinde bulunduğu sürecin tesadüf olmadığını, sistemli bir şekilde siyasete müdahale edildiğini savundu.

Açıklamasının sonunda Yıldız, tüm siyasi aktörleri demokrasiye sahip çıkmaya davet etti.

Kaynak: ANKA
Kılıçdaroğlu, CHP'nin 3 avukatını azletti

Koltuğa geri dönen Kılıçdaroğlu'ndan ilk karar: 3 ismi görevden aldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın karar sonrası Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

Özel'e soğuk duş! Karar sonrası soluğu Kılıçdaroğlu'nun yanında aldı
Temizlik yaparken 5'inci kattan düşen kadın öldü

Bayram temizliği yaparken 5'inci kattan düşen kadın öldü
Adli kontrolle serbest bırakılan Blok3: Devletimizden Allah razı olsun

Serbest bırakılan Blok3: Devletimizden Allah razı olsun
Güle güle Ederson! Ayrılık paylaşımı eşinden geldi

Beklenen son gerçekleşti!

15 yıllık komşusundan Kılıçdaroğlu'na tokat gibi sözler: Diyelim şaibe var...

15 yıllık komşusundan Kılıçdaroğlu'na tokat gibi sözler
CHP'li vekilden Özgür Özel'i çıldırtacak sözler: Kılıçdaroğlu'nun emrindeyiz

Özel'i çıldırtacak sözler: Kılıçdaroğlu'nun emrindeyiz
Fahiş aidatlara devlet freni! Karar Resmi Gazete’de yayımlandı

Milyonları isyan ettiren fahiş ödemeye devlet freni! Resmen yürürlükte