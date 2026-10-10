Gediz'de cüzdanı polise teslim eden 11 yaşındaki kız 500 TL hediye çeki aldı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, sokakta bulduğu içi para dolu cüzdanı tereddüt etmeden polise teslim eden 11 yaşındaki Eslem Aydın, sergilediği dürüst ve örnek davranışla herkesin takdirini kazandı.

Edinilen bilgiye göre, Gediz Öğretmenevi civarında arkadaşlarıyla birlikte gezen 11 yaşındaki Eslem Aydın, yerde içi para dolu bir cüzdan fark etti. Cüzdanı alan küçük Eslem, zaman kaybetmeden durumu kendisi de polis memuru olan babasına bildirdi. Baba Aydın'ın haber vermesi üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, muhafaza altına alınan cüzdanı teslim aldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucunda cüzdanın sahibine ulaşıldı. Cüzdan, içerisindeki paralar ve kişisel belgelerle birlikte eksiksiz şekilde sahibine teslim edildi. Cüzdanını teslim alan vatandaş, gösterdiği dürüstlük ve hassasiyet dolayısıyla 11 yaşındaki Eslem Aydın'a ve ailesine teşekkür etti. Diğer yandan küçük kızı okuduğun Dayınlar İlkokulu Müdürülüğü de tebrik ederek 500 TL hediye çeki ve takdirname ile ödüllendirdi.

Küçük Eslem'in bu örnek davranışı, ilçe genelinde büyük takdir ve övgü topladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı