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Gaziantep'te vatandaşların kurban kesim telaşı başladı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Gaziantep'te vatandaşların kurban kesim telaşı başladı

Gaziantep'te bayram namazının ardından kurban kesim yerlerine akın eden vatandaşları kurban telaşı sardı.

Gaziantep'te bayram namazının ardından kurban kesim yerlerine akın eden vatandaşları kurban telaşı sardı. Kurbanlar uyarılara rağmen yine çocukların gözleri önünde kesilirken büyükbaş hayvanlar kesim esnasında sahiplerine zor anlar yaşattı.

Gaziantep'te bayram namazının kılınmasının ardından vatandaşların kurban kesim telaşı başladı. Kurban kesim ve satış alanlarına ulaşmak isteyen çok sayıda vatandaştan dolayı kent merkezinde trafik yoğunluğu oluştu. Kentteki kurbanlık kesimleri, belediyelerin belirttiği yerlerin dışında açık alanlarda da gerçekleştirilirken kurban kesim alanları doldu taştı. Birçok vatandaşlar, yapılan uyarılara rağmen çocukların gözü önünde kurban kesimi yaptı. Çocuklar babaları ve yakınlarının kurban kesimini korku dolu gözlerle izledi.

Büyükbaş hayvanları kasapla birlikte kesim için hazırlamaya çalışan vatandaşlar büyük çaba sarf etti. Çok sayıda vatandaşın zapt etmekte zorlandığı büyükbaş hayvanlar kesim esnasında vatandaşları ve kasapları zorladı.

Bayram namazını kıldıktan sonra kurban kesim alanına geldiklerini aktaran Mehmet Ali Eşiyok, Allah'ın farz kıldığı kurbanlarını kestiklerini söyledi. Tüm kurbanların kabul olması için dua eden Eşiyok, hisse dağıtımının ardından etleri ihtiyaç sahiplerine dağıtacaklarını belirtti. - GAZİANTEP

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