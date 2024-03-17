Üye Girişi
Haberler

Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adem Kurt Hayatını Kaybetti

Güncelleme:

Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adem Kurt, tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Kurt, doğum yeri olan Alaca'ya son yolculuğuna uğurlandı.

Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adem Kurt, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kurt, doğum yeri olan Alaca'ya son yolculuğuna uğurlandı.

Prof. Dr. Adem Kurt, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Prof. Dr. Adem Kurt'un cenazesi, dün öğle saatlerinde Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Dekanlığı önünde düzenlenen cenaze töreninin ardından memleketi olan Çorum'un Alaca ilçesine gönderildi. Bugün öğle saatlerinde Alaca Devlet Hastanesi morgundan alınan Prof. Dr. Adem Kurt'un cenazesi Ömer Paşa Camii'ne getirildi. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Prof. Dr. Adem Kurt'un naaşı dualar eşliğinde doğum yeri olan Alaca'nın Dedepınar köyünde toprağa verildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Gazi Üniversitesi Adem Kurt Ölüm Eğitim Yerel Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Sinan Dinler kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Hadim Belediye Başkan adayı Sinan Dinler kaç yaşında, nereli? Ali Yılmaz kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Güneysınır Belediye Başkan adayı Ali Yılmaz kaç yaşında, nereli? Özkan Özgüven kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Ereğli Belediye Başkan adayı Özkan Özgüven kaç yaşında, nereli? Mesut Mertcan kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Emirgazi Belediye Başkan adayı Mesut Mertcan kaç yaşında, nereli? Ali Öztoklu kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Doğanhisar Belediye Başkan adayı Ali Öztoklu kaç yaşında, nereli? Mehmet Akif Özçelik kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Derebucak Belediye Başkan adayı Mehmet Akif Özçelik kaç yaşında, nereli? Yılmaz Taşlıbel kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Derbent Belediye Başkan adayı Yılmaz Taşlıbel kaç yaşında, nereli? Mehmet Aydın kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Çumra Belediye Başkan adayı Mehmet Aydın kaç yaşında, nereli? Ahmet Hulusi Altunkalem kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Çeltik Belediye Başkan adayı Ahmet Hulusi Altunkalem kaç yaşında, nereli? Yavuz Demirörs kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Bozkır Belediye Başkan adayı Yavuz Demirörs kaç yaşında, nereli? Hüseyin Muşmal kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Beyşehir Belediye Başkan adayı Hüseyin Muşmal kaç yaşında, nereli? Fatih Orhan kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Altınekin Belediye Başkan adayı Fatih Orhan kaç yaşında, nereli? Caner Özdemir kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Akşehir Belediye Başkan adayı Caner Özdemir kaç yaşında, nereli? Ramazan Soycak kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Akören Belediye Başkan adayı Ramazan Soycak kaç yaşında, nereli? Emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi ne kadar? 2024 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatırılacak?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title