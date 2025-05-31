Gazi Ahmet Muhtar Paşa Ortaokulu'ndan Gazze İçin Anlamlı Mesaj

Gazi Ahmet Muhtar Paşa Ortaokulu'ndan Gazze İçin Anlamlı Mesaj
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Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki Gazi Ahmet Muhtar Paşa Ortaokulu'nda mezun olan öğrenciler, mezuniyet töreninde Gazze'yi anmak için beyaz balon uçurdu. Okul yönetimi, bu etkinliği sosyal sorumluluk projesi kapsamında gerçekleştirdiklerini belirtti.

Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki Gazi Ahmet Muhtar Paşa Ortaokulu'nda (GAMPO) mezun olan öğrenciler Gazze için balon uçurdular.

Yoğun bir katılımla gerçekleşen mezuniyet töreninde aileler, çocuklarının hazırladıkları etkinlikleri gururla izledi. Mezuniyet törenlerinde Gazze'yi unutmayan ve farkındalık oluşturmak isteyen öğrenciler, beyaz balonları gökyüzüne uçurdular.

Gazi Ahmet Muhtar Paşa Ortaokulu (GAMPO) Müdür Yardımcısı Yunus Karagöz, balon uçurma etkinliği hakkında şu ifadeleri kullandı; "Biliyorsunuz Gazzeli çocuklar hala mezun olamadı. Biz de sosyal sorumluluk projemiz kapsamında Gazi Ahmet Muhtar Paşa Ortaokulu yönetimi ve öğrencileri olarak mezuniyet törenimizde onların anısına beyaz balon uçuruyoruz. Bu etkinlikle, bombalar altında can veren Gazzeli masum çocukları bir kez daha hüzünle andık. Bu konuda duyarlı davranan bütün öğrencilerimize de ayrıca teşekkür ediyoruz. Umuyoruz ki en kısa zamanda Filistinli çocuklara tarifi imkansız acıları yaşatan saldırılar son bulur."

Mezuniyet Törenlerinde balon uçuran 8-E sınıfı öğrencilerinden, Ecrin Sağlam ve Büşra Melis Günaştı da, suçsuz yere katledilen Filistin halkı ve orada ölen msum çocuklar için farkındalık oluşturmak istediklerini belirterek, onların masumiyetini temsilen mezuniyet törenlerinde beyaz balonları gökyüzüne bıraktıklarını söylediler. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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