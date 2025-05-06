Gazeteci Ramazan Karaca'nın Annesi Mürvet Karaca Vefat Etti

Balıkesir'de haber muhabirliği ve spikerlik yapan gazeteci Ramazan Karaca'nın annesi Mürvet Karaca vefat etti.

Balıkesir'de gazeteci Ramazan Karaca'nın annesi Mürvet Karaca 95 yaşında vefat etti. Mürvet Karaca'nın cenazesi Maltepe Mahallesinde bulunan evinden helallik alındıktan sonra öğle vakti Zağnos Paşa Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Çınarlıdere mezarlığında toprağa verilecek. Vefat eden Mürvet Karaca, 95 yaşında, 4 çocuk annesi ve 8 torun sahibiydi. - BALIKESİR