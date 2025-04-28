Frig Vadisi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Çalıştayı ile Misafirlerini Ağırlıyor

Tarihi 5 bin yıl öncesine kadar dayanan tarihi Frig Vadisi soğuk havaya rağmen misafirlerini ağırlamaya devam etti.

Vadinin İhsaniye ilçesi Ayazini köyü sınırları içerisinde kalan kısmı soğuk havaya rağmen ilgi görmeye devam ediyor. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Çalıştayı için farklı üniversitelerden kent gelen akademisyenler vadiyi gezdi. Akademisyenler Frigler ve Geç Roma dönemine ait tarihi, turistik eserleri inceleme şansı bulurken, ziyaretin Afyonkarahisar Valiliği İl Özel İdaresi desteğiyle gerçekleştiği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR