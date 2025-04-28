Frig Vadisi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Çalıştayı ile Misafirlerini Ağırlıyor
Soğuk havaya rağmen tarihi Frig Vadisi, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Çalıştayı için gelen akademisyenleri ağırlamaya devam ediyor. Afyonkarahisar Valiliği'nin desteğiyle gerçekleşen ziyaret kapsamında akademisyenler, Frigler ve Geç Roma dönemine ait eserleri inceleme fırsatı buldu.
Tarihi 5 bin yıl öncesine kadar dayanan tarihi Frig Vadisi soğuk havaya rağmen misafirlerini ağırlamaya devam etti.
Vadinin İhsaniye ilçesi Ayazini köyü sınırları içerisinde kalan kısmı soğuk havaya rağmen ilgi görmeye devam ediyor. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Çalıştayı için farklı üniversitelerden kent gelen akademisyenler vadiyi gezdi. Akademisyenler Frigler ve Geç Roma dönemine ait tarihi, turistik eserleri inceleme şansı bulurken, ziyaretin Afyonkarahisar Valiliği İl Özel İdaresi desteğiyle gerçekleştiği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel