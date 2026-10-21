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Filistin Sağlık Bakanlığı Gazze'de ölenlerin sayısını 74 bin 494 olarak açıkladı

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Filistin Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde 74 bin 494 kişinin hayatını kaybettiğini, 175 bin 604 kişinin yaralandığını bildirdi. Bakanlık, son 24 saatte ateşkes ihlaliyle 7 kişinin öldüğünü ve 24 kişinin yaralandığını açıkladı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısının 74 bin 494'e yükseldiğini bildirdi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ateşkes anlaşmasına rağmen sivilleri hedef aldığı Gazze Şeridi'ndeki son duruma ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte ateşkesi ihlal ederek düzenlediği saldırılarda 7 kişinin hayatını kaybettiği, 24 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025 tarihinden bu yana ölenlerin sayısının bin 534'e, yaralı sayısının da 5 bin 486'ya yükseldiği belirtilirken, enkaz altından çıkarılan cansız bedenlerin sayısı da 841 olarak verildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 74 bin 494'e yükseldiği belirtilen açıklamada, toplam yaralı sayısının da 175 bin 604'e ulaştığı aktarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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