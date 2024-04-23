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Fikret Ünlü Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencileri Havva Nur Pilan'a sürpriz 23 Nisan kutlaması yaptı

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Karaman'ın Ermenek ilçesinde Fikret Ünlü Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencileri evde eğitim gören sınıf arkadaşları Havva Nur Pilan'a evinde sürpriz 23 Nisan kutlaması yaptı. Doğuştan engelli olan Havva Nur Pilan, sınıf arkadaşlarının ziyaretiyle mutlu oldu.

Karaman'ın Ermenek ilçesinde Fikret Ünlü Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencileri evde eğitim gören sınıf arkadaşları Havva Nur Pilan'a evinde sürpriz 23 Nisan kutlaması yaptı.

Doğuştan engelli olduğu için evde eğitim gören 11 yaşındaki 6. sınıf öğrencisi Havva Nur Pilan'ı sınıf arkadaşları bu mutlu gününde yalnız bırakmadı. Öğrenciler öğretmenleri ile birlikte Havva Nur Pilan'ın ilçeye bağlı Gökçeseki köyündeki evine çiçek ve Türk bayraklı balonlarla gitti. Öğretmen ve öğrencileri evin girişinde Havva Nur'un anne ve babası karşıladı. Çalan kapıyı açan Havva Nur, karşısında sınıf arkadaşları ve öğretmenlerini görünce bir hayli mutlu oldu. Arkadaşlarının verdiği çiçek ve hediyeleri alan Havva Nur'un mutluluğu ise yüzüne yansıdı. Bir saatliğine de olsa sınıf arkadaşlarıyla birlikte keyifli anlar geçiren Havva Nur, arkadaşlarının sohbetine katılarak sık sık onlarla birlikte güldü.

"Geldiklerine çok mutlu oldum"

Havva Nur Pilan, sınıf arkadaşlarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını birlikte kutlamak için evine kadar gelmesinin kendisini mutlu ettiğini belirterek, "Onca yolu benim için gelmişler. Geldikleri için çok mutlu oldum. Uzun zamandır arkadaşlarımı görmüyordum" dedi.

Anne Fatma Pilan da, kızının doğuştan engelli olduğunu belirterek, "Kızım 1. sınıftan beri evde eğitim görüyor. Öğretmenlerimiz haftada 2 gün buraya gelerek kızıma eğitim veriyor. Bugün de kızımla birlikte 23 Nisan'ı kutlamak için sınıf arkadaşları geldi. Hem kızımız mutlu oldu, hem de biz olduk" diye konuştu.

Evde yapılan 23 Nisan kutlamasının ardından Havva Nur Pilan, sınıf arkadaşları ve öğretmenlerini el sallayarak uğurladı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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