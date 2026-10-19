Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Fidan, Suudi mevkidaşıyla görüşmede Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları ele aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bakanlık kaynaklarına göre Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi mevkidaşı Faysal bin Ferhan Al Suud ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Suudi Arabistan'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef alan saldırılar başta olmak üzere bölgesel güvenlik meseleleri ele alındı.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları: "Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi mevkidaşı Faysal bin Ferhan Al Suud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Suudi Arabistan'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef alan saldırılar başta olmak üzere bölgesel güvenlik meseleleri ele alındı."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 20 sitede yayınlandı.
Fatma Turgut’un Diyarbakır konserinde kavga çıktı, şarkıcı sahneden müdahale etti

Diyarbakır’daki konserde gergin anlar! Sahneden müdahale etti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hamid Yorulmaz kaza yaptı, bindiği otomobili görenler kendini tutamadı

Müge'nin Hamid'i kaza yaptı, bindiği aracı görenler kendini tutamadı
Galatasaray'da 3 ayrılık birden! Taraftarlar duyunca inanamadı

Galatasaray'da 3 ayrılık birden! Taraftarlar duyunca inanamadı
Denizin ortasında keyfin böylesi! Görenler şaşkına döndü

Akıllara durgunluk veren manzara
Seray Sever, Gülben Ergen’le yaşadığı set anısını yıllar sonra anlattı: Kalk kalk, orası benim yerim

Seray Sever’den yıllar sonra Gülben Ergen itirafı: Kalk kalk...
Yanardağ gezisi feci sonla bitti!

Yanardağ gezisi feci sonla bitti!
Komşusundan kurtulmak için taşındı, son eşyalarını almaya gelince öldürüldü

Son eşyasını almaya gelince öldürüldü
ABD'den Orta Doğu'daki vatandaşlarına kritik uyarı! İsrail dahil 12 ülkede alarm

ABD alarm seviyesine geçti! İsrail dahil 12 ülkede aynı uyarı