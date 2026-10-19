Fidan, Suudi mevkidaşıyla görüşmede Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları ele aldı

Fidan, Suudi mevkidaşıyla görüşmede Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları ele aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bakanlık kaynaklarına göre Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi mevkidaşı Faysal bin Ferhan Al Suud ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Suudi Arabistan'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef alan saldırılar başta olmak üzere bölgesel güvenlik meseleleri ele alındı.
Dışişleri Bakanlığı kaynakları: "Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi mevkidaşı Faysal bin Ferhan Al Suud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Suudi Arabistan'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef alan saldırılar başta olmak üzere bölgesel güvenlik meseleleri ele alındı."
Kaynak: İhlas Haber Ajansı