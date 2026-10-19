Fidan, Suudi mevkidaşıyla görüşmede Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları ele aldı

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Dışişleri Bakanlığı kaynakları: "Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi mevkidaşı Faysal bin Ferhan Al Suud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Suudi Arabistan'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef alan saldırılar başta olmak üzere bölgesel güvenlik meseleleri ele alındı."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı