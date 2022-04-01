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Fidan alabilmek için birbiriyle yarıştılar

İhlas Haber Ajansı - Nurhan İçmez - Yerel
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Fidan alabilmek için birbiriyle yarıştılar Tokat'ta vatandaşlar ücretsiz dağıtılan meyve fidanı alabilmek için adeta birbirleri ile yarıştı.

TOKAT (İHA) - Fidan alabilmek için birbiriyle yarıştılar

TOKAT - Tokat'ta vatandaşlar ücretsiz dağıtılan meyve fidanı alabilmek için adeta birbirleri ile yarıştı.

Tokat'ta, Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Merkezinde üretilen meyve fidanları Cuma namazı çıkışında dağıtıldı. Kiraz, incir, nar fidan dağıtımına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Tokat Valisi Ozan Balcı, vatandaşlar fidan hediye etti. Vali Balcı'nın töreden ayrılmasının ardından vatandaşlar fidan alabilmek için adeta birbiriyle yarıştı. Meyve fidanları kısa sürede vatandaşlar tarafından adeta kapışıldı. İlkbaharla birlikte fidan alan vatandaşların yaşadığı sevinç yüzüne yansıdı. Yoğunluk nedeni ile fidan alamayanlar ise üzüntü yaşadı.

Fidan alabilmek için birbiriyle yarıştılar

Fidan alabilmek için birbiriyle yarıştılar

Fidan alabilmek için birbiriyle yarıştılar

İhlas Haber Ajansı / Nurhan İçmez - Yerel

Araştırma, Karadeniz, Tokat, Cuma, Yerel, Haberler

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