Fatih Gürbüz, Foça Belediye Başkan aday adayı olduğunu açıkladı

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, mesai arkadaşları ve dostlarıyla bir araya gelerek yeniden aday adayı olduğunu duyurdu. Gürbüz, çalışma arkadaşlarına teşekkür ederken, ikinci dönem heyecanını da paylaştı.

Yerel seçimlerde yeniden Foça Belediyesi Başkan aday adayı olduğunu açıklayan Fatih Gürbüz, mesai arkadaşları ve dostlarıyla bir araya geldi.

Belediye Başkanı Fatih Gürbüz için 11 Aralık Pazartesi akşamı Karakum Plajı Tesisleri'nde yoğun bir katılımla gerçekleşen buluşmada duygulu anlar yaşandı.

Belediye çalışanlarına seslenen Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, "Gerçek anlamda sizinle aile olmaktan, sizinle birlikte çalışmaktan gurur duydum. İyisiyle kötüsüyle benim açımdan çok iyi bir beş yıl geçirdik. Zor koşullarda çalıştınız, hiçbir zaman ne benim ne de belediyenin başını öne eğdirmediniz. Belediyede başkanlar değişir, müdürler değişir, amirler değişir ama belediyenin emekçileri her zaman kalır. Gayretli çalışmalarınız için sizlere sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.

Önümüzdeki yerel seçimlerde yeniden Foça Belediyesi Başkan aday adayı olduğunu da ifade eden Başkan Fatih Gürbüz, "Bu bir veda konuşması değil, ikinci dönemin heyecanının konuşması. Biz böyle büyük bir aile olduğumuz sürece ne Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne de bizlerin sırtı yere gelmez. Çünkü ben biliyorum arkamda eşim, üç çocuğum, annem-babam yok; benim arkamda koskoca Foça Belediyesi'nin aslan gibi çalışan emekçileri ve dostlarım, arkadaşlarım var. İnşallah martın sonunda belediye başkanı olduğumda yeniden buluşacağız. Sizleri seviyorum" dedi.

Mesai arkadaşları ve dostları, Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'e teşekkür ederek, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri sürecinde başarılar diledi.