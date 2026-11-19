Eyüpsultan'da silahlı saldırıda ölen Ferhat Yamen Hasdal'da toprağa verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eyüpsultan'da 17 Kasım'da kırmızı ışıkta beklediği sırada aracına düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Ferhat Yamen için bugün cenaze töreni düzenlendi. Yamen, Alibeyköy Veysel Karani Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Hasdal Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Eyüpsultan'da kırmızı ışıkta beklediği sırada aracında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Ferhat Yamen için bugün cenaze töreni düzenlendi. Yamen, kılınan cenaze namazının ardından Hasdal Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Eyüpsultan Alibeyköy Mahallesi Atatürk Caddesi'nde 17 Kasım'da meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Ferhat Yamen için bugün Alibeyköy Veysel Karani Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Yamen'in ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. Yamen'in cenazesi, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Hasdal Mezarlığı'na defnedildi.