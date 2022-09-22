Eylül ayında yağan karı görmek için Uludağ'a çıktılar

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'a mevsimin ilk karı yağdı. Kar yağdığını duyan vatandaşlar zirveye çıktı.

Sıcak yaz günlerinden bunalan Bursalılar, güne kar sürpriziyle uyandı. Şehir merkezinde yağmur etkili olurken, Uludağ'ın zirvesinde kar yağışı kendini gösterdi. Uludağ'a mevsimin ilk karının yağdığını duyan vatandaşlar ise kar yağışını izlemek için zirveye çıktı. Hazırlıksız yakalanan vatandaşlar soğukta zor anlar yaşadı. Hava sıcaklığı sıfırın altında ölçüldü.

Sezonun ilk karını gördüklerini ifade eden vatandaşlar, "Kar yağdığını duyduk Uludağ'a çıktık. Az da olsa kar yağışı var. İzlemek çok keyifli, hava çok soğuk, üşüdük" dediler.

(Burak Türker - Ahmet Burak Öztürk /İHA)