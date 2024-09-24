Üye Girişi
Haberler

ETÜ'den 6 Bilim İnsanı Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesinde

ETÜ'den 6 Bilim İnsanı Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesinde
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Stanford Üniversitesi'nin her yıl yayımladığı dünyanın en etkili bilim insanları listesindeki Erzurum Teknik Üniversitesi'nden 6 isim, yapılan değerlendirmeler sonucunda yer aldı. Prof. Dr. Ali Fatih Yetim, Prof. Dr. Salih Akpınar gibi isimler 'Yıllık Etki' kategorisinde, Prof. Dr. İrfan Kaymaz ise 'Kariyer Boyu Etki' kategorisinde başarı gösterdi.

Stanford Üniversitesi tarafından her yıl gerçekleştirilen ve dünyanın en etkili bilim insanlarının sıralandığı listede, bu yıl da Erzurum Teknik Üniversitesi'nden (ETÜ) 6 isim yer aldı.

Stanford Üniversitesi'nden Prof. Dr. John P. A. IOANNIDIS ve araştırma ekibi tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda her yıl dünyanın en etkili bilim insanlarının sıralandığı Hollanda merkezli yayıncılık şirketi Elsevier tarafından yayımlandı.

Nitelikli yayın sayısı, yayınların yer aldığı derginin etkisi, patent sayısı, yapılan atıf sayısı, h-indeks, hm-indeksi, makale sayısı, atıf alan makale sayısı ve yayımlandığı derginin etkisi gibi akademik performansın baz alınarak yapılan değerlendirme ile "Kariyer Boyu Etki" ve "Yıllık Etki" olarak iki farklı kategoriye girmeye hak kazanan bilim insanları belirlendi.

2023 yılında yapılan çalışmaların dikkate alınarak hazırlanan listede ETÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi'nden Prof. Dr. Ali Fatih Yetim, Prof. Dr. Salih Akpınar, Doç. Dr. Mehmet Bayğın, Doç. Dr. Faraz Afşar ve Fen Fakültesinden Prof. Dr. Güven Turgut "Yıllık Etki" kategorisinde listeye girerken Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinden Prof. Dr. İrfan Kaymaz "Kariyer Boyu Etki" kategorisinde yer aldı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kültür Sanat Bilim İnsanı Teknoloji erzurum Eğitim Yerel

Erdoğan'dan ABD'de art arda kritik temaslar: Her görüşmede ortak tek bir konu vardı

ABD'de yoğun diplomasi: Her görüşmede ortak tek bir konu vardı

 Kadın polisi şehit eden suç makinesinin PİTON 82 grubuna dahil olduğu iddia edildi

Kadın polisi şehit eden suç makinesi PİTON 82'nin üyesi çıktı

 Kulisleri hareketlendiren iddia: Siyasi yasak gelirse CHP İmamoğlu'nu cumhurbaşkanı adayı yapacak

CHP'nin İmamoğlu planı hazır! Siyasi yasak gelirse resmen ilan edecekler
Kendi kendine düğün yapan fenomen Kübra ardında bir mektup bırakıp intihar etti

Kendi kendine düğün yapan fenomen Kübra ardında bir mektup bırakıp intihar etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BUGÜN ATV CANLI YAYIN İZLE 24 EYLÜL! Müge Anlı canlı yayın bilgileri nedir ve son bölüm neler oldu? Güzel Aşklar Diyarı dizisinde katil kim? Güzel Aşklar Diyarı dizisinde son bölüm neler oldu? Real Madrid- Alaves maçı ne zaman? Real Madrid- Alaves maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Manchester City- Watford maçı ne zaman? Manchester City- Watford maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Masterchef 24 Eylül yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? Dün akşam (23 Eylül) MasterChef Mavi Takım kaptanı kim oldu? Masterchef'te 23 Eylül eleme adayı kim oldu? Dün akşam Masterchef'te potaya kim girdi? Yalçın Karatepe kimdir? Halk Tv konuğu Yalçın Karatepe kaç yaşında, nereli? Yalçın Karatepe biyografisi! Esra Erol'daki Veysel neden öldü? Esra Erol Veysel olayı nedir? Bolu hava durumu 24 Eylül | Bugün Bolu'da hava nasıl olacak? Şarkıcı Şimal kimdir, kaç yaşında? Şimal kanser mi, hastalığı nedir?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });