Etkili Hutbe Sunumu Yarışması Bölge Finali Aydın'da Yapıldı

Etkili Hutbe Sunumu Yarışması Bölge Finali Aydın'da Yapıldı
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Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen yarışmada Fatih Ulutaş birinci olurken, Ömer Faruk Altınağa ikinci, Halil Furkan Çalışkan ise üçüncü oldu.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen Etkili Hutbe Sunumu Yarışması Bölge Finali, Aydın Efeler Yavuz Sultan Selim Camii'nde gerçekleştirildi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan yarışmanın seçici kurulunda, Diyanet İşleri Uzmanı Abdulkadir Bekiroğlu başkanlığında; Aydın İl Müftü Yardımcısı Yusuf Dönertaş, Marmaris İlçe Müftüsü Dr. Yunus Acar, Manisa İl Vaizi Dr. Osman Turgut Dilek ve Burdur İl Vaizi Bünyamin Özdaş yer aldı. Finalde yapılan değerlendirmeler sonucu; Denizli Merkezefendi'den Fatih Ulutaş birinci, Manisa Şehzadeler'den Ömer Faruk Altınağa ikinci, Aydın Didim'den Halil Furkan Çalışkan ise üçüncü oldu. Program ödül töreni ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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