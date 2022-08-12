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Eskişehir yerel: Eskişehir Büyükşehir Atıl Arazilerini Üreticiye Destek İçin Ekiyor

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Eskişehir yerel: Eskişehir Büyükşehir Atıl Arazilerini Üreticiye Destek İçin Ekiyor

Eskişehir bölgesinden gelen habere göre Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin (EBB) ağır maliyetler karşısında zorlanan üreticiler için başlattığı ‘atıl durumdaki tarım arazilerinin üretime kazandırılması projesi’ kapsamında, Yusuflar Mahallesi’nden sonra Akpınar ve Türkmentokat mahallelerindeki yulaf ekili arazilerde hasat tamamlandı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin (EBB) ağır maliyetler karşısında zorlanan üreticiler için başlattığı 'atıl durumdaki tarım arazilerinin üretime kazandırılması projesi' kapsamında, Yusuflar Mahallesi'nden sonra Akpınar ve Türkmentokat mahallelerindeki yulaf ekili arazilerde hasat tamamlandı.

EBB'nin ekonomik zorluk yaşayan üreticilere destek amaçlı yürüttüğü çalışmalar kapsamında, belediyeye ait atıl arazilere ekilen mahsullerin çiftçilere destek; hayvancılıkla geçinen yurttaşlara ise yem olarak hibe edildiği proje, Akpınar ve Türkmentokat mahallelerinde yulaf hasadı ile devam etti.

EBB Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı yetkilileri "Elde edilen ürünlerle ekonomik sıkıntı içerisinde olan çiftçimize yan destek sağlıyoruz. Amacımız üreticimizin maliyetler karşısında zorlandığı bu dönemde üretmeye devam etmesine katkıda bulunmaktır" diye konuştu.

ANKA / Yerel

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