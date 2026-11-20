Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, başta Filistin olmak üzere dünyanın dört bir yanında savaş ve çatışmaların gölgesinde yaşayan çocukların haklarına dikkat çekti.

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Vali Yılmaz mesajında, 20 Kasım'ın yeryüzündeki her bir çocuğun doğuştan sahip olduğu yaşam, eğitim, sağlık ve güven içinde büyüme haklarını tüm insanlığa yeniden hatırlatma günü olduğunu vurguladı. Dünyanın dört bir yanında savaşların ve çatışmaların gölgesinde çocuklukları ellerinden alınan milyonlarca çocuğun bulunduğuna işaret eden Vali Yılmaz, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Başta Filistin olmak üzere, bombaların altında yaşam mücadelesi veren, okulları yıkıldığı için eğitim hakkından mahrum bırakılan, oyun çağında hayatta kalmaya çalışan çocukların yaşadığı dram, insanlık vicdanının en derin yarasıdır. Bir çocuğun gülüşünün solduğu, en temel hakkı olan yaşam hakkının elinden alındığı bir dünyada gerçek anlamda barıştan ve adaletten söz edilemez. Mazlumun ve mağdurun yanında durmayı insani ve vicdani bir sorumluluk kabul eden bir millet olarak; Filistinli yavrularımız başta olmak üzere, savaş mağduru tüm çocukların sesi olmaya devam edeceğiz. Hiçbir çocuğun korkuyla uyanmadığı, kalem tutması gereken ellerin enkaz kaldırmadığı, güvenli ve huzurlu bir dünya inşa etmek hepimizin ortak görevidir."

Vali Dr. Erdinç Yılmaz mesajının sonunda, hayattan koparılan tüm masum çocukları rahmetle anarak; savaşların son bulduğu, barışın ve sevginin egemen olduğu bir gelecek temennisiyle tüm çocukların 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nü kutladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı