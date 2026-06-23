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Sahipsiz hayvanlara yönelik çalışmalar masaya yatırıldı

Sahipsiz hayvanlara yönelik çalışmalar masaya yatırıldı
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Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, İçişleri Bakanı başkanlığında video konferansla yapılan toplantıda sahipsiz hayvanlara yönelik çalışmalar ve alınacak tedbirleri değerlendirdi.

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, sahipsiz hayvanlara yönelik yürütülen çalışmalar ile alınacak tedbirlerin görüşüldüğü toplantıya katıldı.

Vali Dr. Erdinç Yılmaz, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin başkanlığında Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden gerçekleştirilen geniş kapsamlı bir toplantıya katılım sağladı. Eskişehir'den bağlantı sağlanan ve video konferans yoluyla gerçekleştirilen toplantının ana gündem maddesini, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında sahipsiz hayvanlara yönelik yürütülen çalışmalar oluşturdu. Toplantıda, sokaktaki sahipsiz hayvanlarla ilgili olarak vatandaşların güvenliğinin sağlanması ile hayvan refahının birlikte gözetilmesine yönelik alınacak tedbirler detaylıca ele alındı.

Ayrıca, süreçte rol alan ilgili kurumlar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi ve önümüzdeki döneme ilişkin izlenecek yol haritası da masaya yatırılarak kapsamlı bir değerlendirme yapıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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