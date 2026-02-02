Haberler

Vali Yılmaz, öğrenciler ve öğretmenlerle buluştu

Vali Yılmaz, öğrenciler ve öğretmenlerle buluştu
Güncelleme:
Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, ara tatilin ardından okula dönen öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya gelerek başarılar diledi.

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, ara tatilin bitmesiyle okullara dönen öğrenciler ve öğretmenler ile bir araya geldi.

Vali Dr. Erdinç Yılmaz, 'Bayrak Töreni ve 2. Dönem Açılış Programı'na katıldı. Türk bayrakları ile donatılan sınıfları ziyaret eden Vali Yılmaz, öğrencilerle sohbet edip yeni dönemde başarılar diledi. Yılmaz, sınıf ziyaretlerinin ardından öğretmenlerle görüştü. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
