Eskişehir İli Arı Yetiştiricileri Birliği'nde Yeni Başkan Yılmaz Aşçı Oldu

Eskişehir İli Arı Yetiştiricileri Birliği Olağan Genel Kurulu'nda eski başkan Bünyamin Yiğit'in aday olmaması ile Yılmaz Aşçı yeni başkan seçildi.

Kurul, 15 Şubat 2025 talihinde İl Tarım Müdürlüğü Sosyal Tesisleri'nde yapıldı. Divan başkanlığını Kenan Demirel'in yaptığı seçimde Birlik Başkanı Bünyamin Yiğit, görev süresi boyunca gerçekleştirdiği çalışmalarını özetledi ve üyelere teşekkür etti. Yiğit, 15 yıl yürüttüğü Eskişehir İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanlığı'na gençlerin önünü açmak amacıyla aday olmadı. Kurulda, Yılmaz Aşçı yeni başkan olarak belirlendi. Aşçı'nın başkanlığındaki yeni yönetim görevi devraldı. - ESKİŞEHİR