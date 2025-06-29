Eskişehir'de Yağmur Sürprizi: Vatandaşlar Saçak Altında Korunmaya Çalıştı
Eskişehir'de sabah saatlerinde aniden başlayan yağmur, birçok vatandaşı hazırlıksız yakaladı. Dükkan ve bina saçaklarına sığınan vatandaşlar, yağmura karşı korunmaya çalıştı. Bazıları ise mont ve şapka ile dışarıda kaldı.
Eskişehir'de yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kendilerini korumak için dükkan ve bina saçaklarının altına sığındı.
Sabah saatlerinde başlayan ve kısa süre içinde sonra eren yağmura şehir sakinlerinin çoğu hazırlıksız yakalandı. Ancak bazı vatandaşlar ile mont ve şapka ile görüntülendi. Yağmura hazırlıksız yakalananlar ise kendilerini çevredeki dükkan ve bina saçaklarının altına attı. Bazı vatandaşlar ise yağmuru umursamadan yollarına devam ettiler. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel